الإمارات تشارك أوزبكستان تجربتها في التطوير الحكومي

وقّعت الإمارات وأوزبكستان اتفاقية تهدف إلى تحديث وتطوير العمل الحكومي وتعزيز الشراكة والارتقاء بالأداء ومنظومة العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتنظيم مراحل تطبيق الاتفاقية التي تشمل 17 مجالاً، وذلك خلال زيارة وفد حكومي من الدولة إلى أوزبكستان.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مذكرة التعاون هذه تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مشاركة الإمارات تجاربها الناجحة مع مختلف دول العالم.

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