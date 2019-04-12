الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون في التطوير الحكومي

المصدر: طشقند - البيان

بحثت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تحديث العمل وتطوير الأداء والخدمات الحكومية، وآليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد الله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، مع معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تحديث العمل الحكومي.

شارك في الاجتماع كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوزبكية.

تقدير

وأعرب عبد الله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عن تقدير بلاده لجهود ومبادرات دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الحكومي المشترك، مشيراً إلى أن حكومة أوزبكستان حريصة على الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في تشكيل حكومات مستقبلية فاعلة تنعكس آثارها إيجاباً على حياة الناس.

وأكد أريبوف أن الزيارة التي أجراها شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى الإمارات مؤخراً، هدفت لترسيخ التعاون والشراكة، وخرجت بنتائج إيجابية واتفاقيات تعاون في مجالات سياسية واقتصادية متنوعة، لافتاً إلى أن التحديث الحكومي يمثل أولوية لبلاده تسعى لتحقيقها بالشراكة مع دول تشكل نماذج في هذا المجال مثل دولة الإمارات.

توجهات

من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تطوير العمل الحكومي يمثل محوراً أساسياً لتوجهات دولة الإمارات في صناعة مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن بناء الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة نهج إماراتي للاستفادة من التجارب ومشاركة المعارف، وتعميم النماذج المبتكرة وقصص النجاح الحكومي وتوظيفها لتحقيق هذا الهدف.

وقال القرقاوي إن قيادة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ صيغ التعاون الهادفة لخير المجتمعات، وتركز على تطوير علاقاتها على أسس الثقة والاحترام والقيم الإنسانية المشتركة، وإن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة أوزبكستان تؤكد هذا التوجه، من خلال التركيز على التعاون لبناء مستقبل مستدام تقوده حكومات فعّالة.

وأضاف القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، في مجال تطوير وابتكار نماذج عمل جديدة تستبق تحديات المستقبل، وتعزز كفاءة الأداء، وترتقي بتجارب المتعاملين، من خلال عدة مبادرات مثل المسرعات الحكومية، والخدمات المشتركة المتكاملة، ومنظومة التميز الحكومي، وغيرها من البرامج المتخصصة في بناء القدرات وترسيخ ثقافة الابتكار في الحكومة.