بتوجيهات الشيخة فاطمة.. إطلاق مسرّع حكومي لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام، أمس، مبادرة «ولك رأي»، وهي خدمة تشاورية للمشروع الوطني «موسوعة المرأة الإماراتية».

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المرأة الإماراتية إلى الاستفادة من حزمة التشريعات والسياسات التي اعتمدها مجلس الوزراء، في اجتماعه بمقر الاتحاد النسائي العام، في الرابع من ديسمبر الماضي، لمصلحة المرأة.

وقالت سموها إن مبادرة «ولك رأي» تعمل مسرّعاً حكومياً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

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