فاطمة بنت مبارك: «ولك رأي» مسرّع حكومي لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام، أمس، مبادرة «ولك رأي» وهي خدمة تشاورية للمشروع الوطني «موسوعة المرأة الإماراتية».

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المرأة الإماراتية إلى الاستفادة من حزمة التشريعات والسياسات التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الاتحاد النسائي العام في الرابع من ديسمبر الماضي لصالح المرأة.

ريادة

وقالت سموها إن مبادرة «ولك رأي» تعمل مسرّعاً حكومياً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة عن طريق البحث عن الاحتياجات الواقعية للمرأة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المقدمة للنساء لإيجاد أفضل الحلول الابتكارية والتطويرية، وذلك من خلاله فتح قنوات التواصل بين المسؤولين وأصحاب القرار للعمل في حزمة التشريعات والسياسات الخاصة بالمرأة.

وقالت سموها إنه سيتم من خلال هذا المنهاج التشاركي فتح قنوات تواصل تعمل على تشجيع المرأة على خوض التجارب والممارسات الديمقراطية بموضوعية وشفافية بأسلوب تنافسي قائم على مفهوم التنافس الفكري والثقافي بين المسؤولين والشخصيات النسائية.

وأشارت إلى أن إدارة تقنية المعلومات ومركز الابتكار والإبداع والتطوير في الاتحاد النسائي العام سيتولى رعاية هذه المبادرة وتوفيرها للمرأة ضمن مشروعه القائم عليه حالياً، مشروع «موسوعة المرأة الإماراتية»، ليكون في متناول المرأة الإماراتية في كل وقت.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مشاركة المرأة في هذا المنهاج والاستفادة من المبادرة بكل حرية وجعله منصة للتنافس الفكري بين النساء وإبراز مواهبهن ورغباتهن في الإبداع، وكذلك طرح آرائهن بهدف التعرف على ما يحتجنه من خدمات وما يتطلعن إليه من طموحات.

دعم ‏

وذكرت سموها أن القيادة الرشيدة بالدولة لم تقصر تجاه المرأة، فهي تقدم لها كل دعم ومساندة بهدف إيصالها إلى مراكز متقدمة بعد أن تمكنت من كل فرص العمل المطروحة لها في مختلف الميادين، وما عليها الآن إلا الاستفادة من هذه الفرص المتاحة لها.

وقالت سموها إن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون ضمن أفضل دول العالم في مجال العمل المؤسسي، وذلك لا يتحقق إلا بتضافر جهود جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة من خلال إنشاء الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد النسائي العام، للبحث عن التحديات الواقعية للمرأة الإماراتية للوصول إلى الحلول التي تعود بالنفع على المرأة الإماراتية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.

تشريعات

تم استحداث مبادرة «ولك رأي» لإشراك الشخصيات النسائية في استشراف مستقبل المرأة الإماراتية، وذلك في إطار الاستجابة إلى حزمة التشريعات والسياسات التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد في 4 من ديسمبر 2018 في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.وحثت المبادرة النساء العاملات في قطاع التعليم مثلاً على رصد تحديات قطاع التعليم تحت عنوان «تحديات قطاع التعليم» من خلال المشاركة عبر موسوعة المرأة الإماراتية في «إنستغرام».