طقس غائم غداً وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة على فترات، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع السحب، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج يضطرب ليلا في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما حركة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية 20 إلى 30 كم / س تصل إلى 45 كم / س على البحر.

والخليج العربي يكون متوسط الموج يضطرب ليلا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند 03:27.. أما الجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وبحر عمان يكون متوسط الموج بوجه عام .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:23 .. أما الجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى، الصغرى الرطوبة العظمى، الصغرى

أبوظبي 35 25 65 20

دبي 34 25 75 20

الشارقة 34 22 80 20

عجمان 32 23 80 25

أم القيوين 34 21 75 20

رأس الخيمة 34 20 85 30

الفجيرة 35 25 60 20

العين 35 24 55 20

ليوا 34 21 65 20

الرويس 35 22 85 20

السلع 33 22 85 30

دلما 30 22 85 25

طنب الكبرى 29 23 85 25

طنب الصغرى 29 23 85 25

أبو موسى 29 23 85 25