طقس غائم غداً وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبارعلى المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي،متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند 03:02 أما الجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 20:43 ، بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الصغرى الرطوبة العظمى الصغرى

أبوظبي 39 26 70 30

دبي 38 26 75 30

الشارقة 38 25 75 25

عجمان 38 26 80 35

أم القيوين 39 24 75 35

رأس الخيمة 38 24 75 30

الفجيرة 35 27 55 20

العين 38 25 50 15

ليوا 38 24 65 20

الرويس 36 24 80 35

السلع 37 24 85 30

دلما 28 24 85 40

طنب الكبرى 29 24 80 40

طنب الصغرى 29 24 80 40

أبو موسى 29 24 80 45