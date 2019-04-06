المصدر: دبي ـ وام

أظهرت دراسة طبية حديثة أن 25 بالمئة من سكان الإمارات يعانون مرض خشونة الركبة، فيما يعاني 0.9 بالمئة من التهاب المفاصل الروماتويدي.

واعتمدت الدراسة - التي عرضت في مؤتمر جراحة العظام الذي انطلق مؤخراً في دبي - على عدد من المترددين إلى عيادات العظام والمفاصل في مستشفيات الدولة.

ودعت الدراسة إلى تخفيف تناول الطعام كلما تقدم العمر لتفادي كثير من الأمراض، وخصوصاً أمراض المفاصل وخشونة الركبة.

وقال الدكتور إيهاب شحاتة أخصائي تقويم العظام في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن خشونة الركبة هي الأكثر انتشاراً ضمن أنواع أمراض التهاب المفاصل وخاصة لمن تزيد أعماهم على 50 عاماً، مؤكداً أن أفضل القواعد التي يجب اتباعها: كلما تقدمت بك السن عشر سنوات خفف كمية طعامك بنسبة 10 بالمئة.

وأضاف الدكتور شحاتة أن الخطأ في التشخيص يشكل سبباً رئيساً في تدهور حالة المريض، كما أن قلة وعي المجتمع بخطورة أمراض المفاصل من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، مشيراً إلى تزايد عدد الأشخاص المرشحين لإجراء جراحات الركبة في الإمارات سنوياً.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ 25 % من سكان الإمارات يعانون «خشونة الركبة»