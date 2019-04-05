انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 30 كم / ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند 02:19 أما الجزر الأول عند الساعة 07:49 والثاني عند الساعة 20:01 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 22:28 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 04:55 .