خليفة يمنح رئيس وزراء الهند «وسام زايد»

المصدر: أبوظبي ودبي ـــ البيان ووام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة.

وأكد سموه أن العلاقة التاريخية التي تجمعنا بالهند تتجدد استراتيجياً في المجالات كافة وتتعزز في استعدادها للمستقبل، مثمناً القيم التي تميز المجتمع الهندي بتنوعه وعلى رأسها التسامح والتعايش والاحترام.

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