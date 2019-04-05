رئيس الدولة يمنح رئيس وزراء الهند «وسام زايد»

المصدر: أبوظبي ودبي ـ البيان ووام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة.

وأضاف سموه: «نعبر من خلال منح الصديق العزيز رئيس وزراء الهند «وسام زايد» عن مدى تقديرنا لدوره وجهوده في تنمية علاقات الصداقة ومد جسور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات».

وأكد سموه أن العلاقة التاريخية التي تجمعنا بالهند تتجدد استراتيجياً في المجالات كافة وتتعزز في استعدادها للمستقبل، مثمناً القيم التي تميز المجتمع الهندي بتنوعه وعلى رأسها التسامح والتعايش والاحترام.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنياً للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب أخبار سموه في «تويتر»: «تجمعنا بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة، عززها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي منحها دفعة كبيرة، وتقديرا لجهوده يمنحه رئيس الدولة «وسام زايد».. نثق بمستقبل واعد يجمع البلدين يعززه التفاهم والتعاون المشترك».

من جهته شكر ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن الصداقة بين الإمارات والهند تعزز السلام في العالم.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أقدم شكري وتقديري يا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يسعدني أن أقبل هذا الشرف بفائق التواضع.. تحت قيادتكم الحكيمة وصلت علاقاتنا الاستراتيجية إلى آفاق جديدة وهذه الصداقة تساهم في السلام والازدهار لشعبنا وكوكبنا».

محمد بن زايد: علاقتنا التاريخية تتجدد استراتيجياً في المجالات كافة