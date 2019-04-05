محمد بن راشـد: الرياضة تخلق روح المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد

المصدر: دبي - عدنان الغربي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، جانباً من فعاليات الألعاب الحكومية التي ينظمها المجلس التنفيذي في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على شاطئ جميرا في الفترة من الثالث إلى السادس من أبريل الجاري.

وقد توقف سموه خلال جولته في ميدان المنافسات الرياضية، التي يشارك فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وما يزيد على 168 فريقاً رياضياً رجالاً ونساءً من دوائر حكومة دبي وعدد من الجهات الحكومية في ثماني دول صديقة - عند عدد من الفرق المشاركة في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها نحو ثلاثة ملايين درهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن راشـد: الرياضة تخفّف ثقل أعباء الحياة وتخلق روح المنافسة