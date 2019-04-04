مواطن يستخرج الذهب «الأحمر» من حديقة منزله

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نجح الشاب الإماراتي محمد الحوسني في إنتاج 13000 نبتة زعفران، في تجربة فريدة على مستوى الدولة.

وزرع الحوسني 4000 شتلة زعفران في حديقة منزله، بينما قام بزراعة 8500 شتلة في مزرعته في فترة 3 أشهر، لينجح فعلياً في إنتاج ما يقارب 13000 نبتة زعفران على مساحة 500 متر مربع، مبدياً سعادته بانتشار أزهار الزعفران الجميلة بكثافة، لتحصدها بعد ذلك يداه، تمهيداً لاستخراج «الذهب الأحمر» منها، متمنياً أن يعم تطبيق تجربته.

وقال الحوسني لـ«البيان»: إن استخراج كيلوغرام من الزعفران يتطلب زراعة 150 ألف زهرة، ويمكن زراعتها في أنواع مختلفة من التربة.

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