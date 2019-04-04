مواطن في العين يزرع 13000 نبتة زعفران

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تمكّن الشاب الإماراتي محمد أحمد حسن الحوسني من زراعة 4000 شتلة زعفران في حديقة منزله بالعين، بينما قام بزراعة 8500 شتلة زعفران في مزرعته في فترة 3 أشهر، لينجح فعلياً في إنتاج ما يقارب 13000 نبتة زعفران على مساحة 500 متر مربع، مبدياً سعادته بانتشار أزهار الزعفران الجميلة بكثافة، لتحصدها بعد ذلك يداه تمهيداً لاستخراج «الذهب الأحمر» منها، متمنياً تطبيق التجربة على مستوى الدولة.

وقال محمد الحوسني في حديثه إلى «البيان»: «ينتمي الزعفران إلى فصائل السوسنيات، وهو من النباتات العطرية، حيث يتم إضافته إلى الطعام لإكسابه مذاقاً طيباً، وتعد المياسم من أهم الأجزاء الموجودة بزهرة الزعفران، والتي تظهر باللون الأحمر، وعندما تتفتح الزهرة يتم جمع المياسم منها ثم تجفيفها، وبعد ذلك يتم تركها داخل أوانٍ محكمة الإغلاق والمحافظة عليها».

وأضاف: «دورة حياة الزعفران تبدأ من وقت الزراعة بشهر أكتوبر إلى موسم الإزهار، الذي يستغرق نحو 50 يوماً من وقت الزراعة، وبعد انتهاء مرحلة التزهير تبدأ مرحلة إنتاج البصيلات والنمو الخضري للأوراق حتى شهر مايو، ويتم استخراجها من التربة وتخزينها في مكان جاف ومعتدل لتدخل البصيلة في السبات الصيفي من شهر مايو إلى شهر سبتمبر».

وتابع الحوسني: «يمكن استخدام البصيلات بمعدل 8 سنوات متتالية، فبصيلة الزعفران تنتج من 1 إلى 3 زهرات في الموسم الأول وتزيد كل عام بالضعف. وكلما كانت البصيلة أكبر حجماً وعمراً كان إنتاجها من الزهر أكثر، فكل بصيلة تلد من 4 إلى 14 بصيلة كل عام حسب العناية بها وظروفها الزراعية، وتحتاج البصيلة المولودة موسمين لتبدأ بإنتاج الزهور، أي بعمر عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن كل زهرة تعطي 3 مياسم بوزن إجمالي 6 مليجرام».

وأوضح أن استخراج كيلوغرام من الزعفران يتطلب زراعة 150 ألف زهرة. وأضاف: «نجحت فعلياً في زراعة الزعفران سواء في حديقة منزلي أو في المزرعة، وأود إفادة غيري بأن زراعته تحتاج إلى اختيار موقع مناسب بحيث تصله أشعة الشمس بشكل مباشر، كما يمكن زراعته بالأصايص مع الحاجة للتعرض لأشعة الشمس جزئياً، حيث وجود الأصايص مباشرة تحت أشعة الشمس سيسبب في تأخير نمو البصيلة نظراً لارتفاع حرارة التربة»، مشيراً إلى أنه يمكن زراعة الزعفران في أنواع مختلفة من التربة، كما يجب الحذر من الرطوبة الزائدة في التربة، لأنها قد تسبب تعفن بذور الزعفران، مُنوها إلى أنه من أجل الحصول على إنتاج جيد للزعفران يجب إزالة النباتات الضارة بشكل دوري كلما دعت الضرورة لضمان نمو جيد للأوراق والأزهار، كما أن جني أزهار الزعفران هو العملية الأكثر تعقيداً في كل موسم، حيث تحتاج إلى فن وتقنية وصبر، فجني الزعفران يجب أن يكون خلال الصباح الباكر قبل طلوع الشمس لضمان تفتح كامل للأزهار وإزالة شعيرات الزعفران.