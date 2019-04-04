محمد بن راشد: الإمارات دولة عدالة وتسامح

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة محبة وتسامح، ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة، لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وامرأة، فالجميع متساوون أمام القانون.

جاء ذلك خلال تأدية عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي اليمين القانونية أمام سموه.

فقد أقسموا أمام سموه، بقصره في زعبيل، ظهر أمس، بالله العظيم أن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القضاة الجدد ومستشاري النيابة بأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات، وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتماؤه الجغرافي والثقافي.

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ـــ محمد بن راشد: الإمارات دولة محبة وتسامح.. والجميع متساوون أمام القانون