محمد بن راشد: الإمارات دولة محبة وتسامح.. والجميع متساوون أمام القانون

المصدر: دبي - وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي .. أدى عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي، وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي اليمين القانونية.

وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد ومستشاري النيابة بأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتماؤه الجغرافي والثقافي. وأكد سموه من جديد أن دولتنا دولة محبة وتسامح ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وامرأة، فالجميع متساوون أمام القانون.

وأمام سموه بقصره في زعبيل، ظهر أمس،أقسم القضاة بالله العظيم بأن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية .

حضر مراسم أداء اليمين.. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وأعضاء النيابة المنقولون للعمل كقضاة في محاكم دبي وهم: الدكتور علي محمد الحوسني ومحمد علي الكثيري ومحمد عبدالعزيز آل عمر وناصر محمد الشحي وداوود سليمان الحمادي .. والقضاة الجدد هم: حمدي محمود خليفة وطه أمين طه وقرشي محمد سعد ومحمد ثروت عبدالمنعم .. أما المستشارون الجدد في النيابة العامة فهم: زكريا عبدالعزيز عثمان وعمرو محمد سامي ووائل محمد شبل.