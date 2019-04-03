ارتفاع في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وبعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على البحر.

الخليج العربي: متوسط - يضطرب مع وجود السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والمد الثاني عند 01:36 أما الجزر الأول عند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:16

بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 الثاني عند الساعة 21:38 الجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 25 65 20

دبي 39 26 60 20

الشارقة 38 26 65 20

عجمان 38 25 65 25

أم القيوين 39 26 60 20

رأس الخيمة 38 25 60 20

الفجيرة 34 26 60 30

العين 39 25 45 20

ليوا 39 25 85 20

الرويس 35 24 85 20

السلع 33 24 85 25

دلما 33 25 65 25

طنب الكبرى 30 24 75 25

طنب الصغرى 30 24 75 25

أبو موسى 30 24 75 25