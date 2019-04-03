«الأغذية العالمي»: الإمارات مركز عالمي للعمليات الإنسانية

أشاد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بدور الإمارات في إغاثة المتضررين من إعصار «إيداي» في زيمبابوي وموزمبيق ومالاوي، واستجابتها السريعة التي تعكس نهجها الإنساني والخيري في مواجهة الأزمات الإنسانية الطارئة والتخفيف من معاناة الشعوب المتأثرة جراء الكوارث والأزمات.

وأكد مجيد يحيى مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وممثل البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الإمارات تعد مركزاً استراتيجياً للعمليات الإنسانية على مستوى العالم. وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الإمارات تدعم برنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من 15 عاماً، حيث خصصت مكاتب ومستودعات للبرنامج في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي من دون مقابل. دبي - وام



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