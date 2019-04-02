محمد بن راشد: سنطلق كل يوم جديداً

المصدر: دبي - البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولة رئيس مجلس الوزراء حاكـم دبي، رعــاه الله، أن الحكومة تولي مشاريع البنــية التحتية اهتماماً خاصاً، لكونها الركيـزة الأكــثر تأثيراً في دعم قدرتنا على تنفيذ الأهــداف التـنموية الموضوعة، وتسريع الأطر الزمنية لتحقيقها، بما يعزز موقع دبي على خريطة العــالم الاقتصادية، ويؤكد صدارتنا لقوائم التنافسية العالمية في شتى المجــالات، منوهاً بدور القطاعين شبه الحكومي والخاص كشريك في طرح أفكار وتنفيذ تلك المشاريع وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى «دبي أرينا» الصالة المغلقة المكيفة متعددة الأغراض التي طورتها «مراس» في منطقة «سيتي ووك» في دبي، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة كصالة مغطاة متعددة الاستخدامات بطاقة استيعابية تصل إلى 17 ألف شخص.

وقال سموه بالمناسبة على «تويتر»: «سنطلق كل يوم شيئاً جديداً.. وسنضيف كل يوم معلماً مختلفاً.. وسنستمر كوجهة أولى للسياحة والفـــعاليات والتجارة والاقتصاد المعرفي الجديد».

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