بوابات محطات مسار 2020.. سلامة بأحدث تقنيات الذكاء

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً بتركيب بوابات التعرفة الذكية (Dream Gates) في محطات المترو لمشروع مسار 2020 والتي تتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات بطاقة نول والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة والمزوّدة بتقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، أن البوابات الذكية الجديدة تعتبر من الجيل المتطور لبوابات التعرفة الذكية، والتي تتمتع بمميزات عديدة هي: امتلاكها خصائص فنية وتقنيات ذكية عالية الأداء وتوفر انسيابية أفضل في حركة الركاب، والتصميم المبتكر لهذه البوابات وفق أرقى المعايير العالمية، وتعزيز التفاعل مع مستخدمي هذه البوابات.

وذلك باستخدام إضاءة تعمل بتقنية المؤشر الضوئي (LED) لمعرفة اتجاه الدخول والخروج، ووجود تقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد، التي ستعزّز جوانب أمن وسلامة الركاب وتُسهمُ في تفادي الاصطدام بحواجز بوابات التعرفة وخاصة من قبل عربات الأطفال وأصحاب الهمم والنساء الحوامل. كما تتميز هذه الأبواب بالفتح بشكل أوتوماتيكي في حالات الطوارئ أو الحريق.

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تركيب بوابات التعرفة الذكية لمحطات مترو مسار 2020