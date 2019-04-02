تركيب بوابات التعرفة الذكية لمحطات مترو مسار 2020

المصدر: ■ دبي - البيان

بدأت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، بتركيب بوابات التعرفة الذكية في محطات المترو لمشروع مسار 2020، والتي تتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة في قراءة ومسح معلومات بطاقة نول، والتقاط المؤشرات الحيوية باستخدام كاميرات عالية الدقة، والمزوّدة بتقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

بوابات

وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، أن البوابات الذكية الجديدة تعتبر من الجيل المتطور لبوابات التعرفة الذكية، والتي تتمتع بمميزات عديدة هي: امتلاكها خصائص فنية وتقنيات ذكية عالية الأداء، وتوفر انسيابية أفضل في حركة الركاب، والتصميم المبتكر لهذه البوابات وفق أرقى المعايير العالمية، وتعزيز التفاعل مع مستخدمي هذه البوابات.

وذلك باستخدام إضاءة تعمل بتقنية المؤشر الضوئي (LED) لمعرفة اتجاه الدخول والخروج، ووجود تقنية الحسّاسات ثلاثية الأبعاد، التي ستعزّز جوانب أمن وسلامة الركاب، وتسهم في تفادي الاصطدام بحواجز بوابات التعرفة، وخاصة من قبل عربات الأطفال وأصحاب الهمم والنساء الحوامل. كما تتميز هذه الأبواب بالفتح بشكل أوتوماتيكي في حالات الطوارئ أو الحريق.

ومن المميزات الأخرى لبوابات التعرفة الذكية هي: تعزيز رصد بعض الحالات السلبية المتعلقة بسوء الاستخدام والتهرب من دفع التعرفة.

وقال يونس: إن استخدام البوابات الذكية لمحطات مترو مسار 2020 ينسجم مع الغايات الثلاث الأولى من الغايات الاستراتيجية للهيئة: دبي الذكية، تكامل دبي وإسعاد الناس.

حرص

وختم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: تحرص الهيئة بشكل متواصل أن تكون من السبّاقين في مواكبة التطور وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل الجماعي والخدمات المساندة لهذا القطاع، بما يُسهم في إسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من السكان والزوّار والسائحين القادمين إلى إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم.