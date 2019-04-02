آليات لاعتماد الراتب لاستقدام الأسر قريباً

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

باشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد شرط الدخل بدلاً من المهنة لاستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها ستكشف قريباً عن آليات تنفيذ القرار والتفاصيل الخاصة به، ومنها تحديد الحد الأدنى لراتب العامل الأجنبي الذي يرغب في استقدام أسرته.

وقالت الهيئة إنها ستتعاون خلال المرحلة المقبلة مع وزارات الموارد البشريّة والتوطين، والاقتصاد، والصحّة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ القرار وفق أفضل المعايير.

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