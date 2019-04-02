انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة معظم أيام الأسبوع وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - إلى أن الطقس غدا " الثلاثاء " سيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة ليلا على السواحل والجزر ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل طقس بعد غد " الأربعاء " غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الغربية والساحلية والرياح : شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر فيما يكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما طقس يوم " الخميس " فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحيانا على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وبعض المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم " الجمعة " غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق ويحتمل سقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية والساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار خاصة على البحر والجزر ويطرا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية والساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.