ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لتكون السحب الركامية والتي قد تكون مصحوبة بالأمطار وسرعتها 45 كم /ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
رياح نشطة واضطراب الموج في بحر عمان
ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لتكون السحب الركامية والتي قد تكون مصحوبة بالأمطار وسرعتها 45 كم /ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
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