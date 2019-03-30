رياح نشطة واضطراب الموج في بحر عمان

المصدر: وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لتكون السحب الركامية والتي قد تكون مصحوبة بالأمطار وسرعتها 45 كم /ساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

