"بودكاست البيان" يشهد انطلاقة جديدة مع نسخة مسموعة من "قصتي"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت صحيفة "البيان" عن إعادة اطلاق خدمة "البث الصوتي" على موقعها وتطبيقاتها الالكترونية تحت اسم جديد هو "بودكاست البيان"، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويأتي ذلك تزامنا مع انطلاق الدورة الثامنة عشرة لـ"منتدى الإعلام العربي" في دبي والذي يحمل شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل"، وأيضا كخطوة إضافية في مسيرة تطوير الاعلام الرقمي التي بدأتها "البيان" منذ ثلاث سنوات وتميّزت بإطلاق حزمة من التقنيات والتحديثات عالية الكفاءة مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الواقع المعزز" والفيديو بأنواعه.

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ" البيان": عملنا خلال الفترة الماضية على تنويع وسائط تواصلنا مع جمهورنا، وأيضا استهداف شرائح جديدة، من خلال الاستفادة من كافة التطورات الحاصلة على صعيد التكنولوجيا والإعلام. وحين رفعنا شعار :"فضاء بلا حدود" لتجربتنا في الاعلام الرقمي، كنا جادين في اختبار وتطبيق كل ما يثري تجربة الجمهور ويجعله أقرب الى رسالتنا الإعلامية وقادرا على التواصل معها بسهولة ويسر، وفي أي مكان وزمان.

وأضافت: لاحظنا رواجا جديدا وبأشكال عصرية لتجربة نشر المحتوى عبر "البث الصوتي"، ليس فقط على الصعيد المحلي والعربي، وإنما أيضا على الصعيد العالمي، لذلك بادرنا الى تحديث تجربتنا التي بدأت قبل اربع سنوات، باسم "صوت البيان"، وأعدنا اطلاقها، بشكل جديد ومتناغم مع التطوير الشامل الذي شهده اعلامنا الرقمي وجعلنا في مراتب متقدمة في الصحافة الذكية.

وختمت: اما عن اختيارنا لتسجيل القصص الخمسين الواردة في كتاب "قصتي"، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فذلك يعود لأسباب متعددة أهمها التجربة الثرية التي عبّر عنها سموه في الكتاب والرسائل العميقة التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا فهو المحتوى الأكثر مواءمة دوما لكي نفتتح به التحديث الجديد، فهي تخاطب كل الأجيال عبر وسائط إعلامية متعددة. إضافة الى أن "بودكاست البيان" فخور بأنه أول من أنتج نسخة مسموعة من هذا الكتاب القيّم، وهذا ما يجعل محتواه محفوظا ومتاحا لكي يستفيد منه الجمهور في أي مكان في العالم وفي أي وقت.

وسيكون أمام جمهور "منتدى الإعلام العربي" من المشاركين والزوار فرصة للتفاعل والتعرف على تجربة "بودكاست البيان" خلال أيام المنتدى، كما أن المحتوى سيكون متاحا عبر موقع البيان والمنصات الرقمية طوال أيام الأسبوع. وأعلنت الصحيفة عن حزمة منوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية سوف يتم تغذية الخدمة الجديدة بها تباعا في الفترة المقبلة.

الجدير ذكره أن خدمات البث الصوتي قد لاقت انتعاشا عالميا خلال الفترة الماضية، اذ تشير الدراسات أن 40% من سكان الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، يستمعون الى "بودكاست" واحد على الأقل يوميا، وان هذا الرقم مرشح للنمو بما يزيد عن 30%. وفي المنطقة لعبت شركات التقنية الذكية دورا في رواجها، وخاصة الهواتف الذكية، اذ أن كثير من الشركات أنتجت نسخة من هواتفها تتيح محتوى صوتيا جاهزا للاستماع.