محمد بن راشد: جعلنا من صحراء دبي طريقاً إلى العالمية

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصول «شركات خرجت من صحراء دبي» إلى العالمية، مشدداً على أن «العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول».

وقال سموه على «تويتر» تعليقاً على صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم»: «قبل 20 عاماً في عام 1999، أسّسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكّك الكثيرون في الفكرة. اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم، وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون.. شركات خرجت من «صحراء» دبي. العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الصفقة، وقال على «تويتر»: «يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبي، وهي «كريم»، مقابل 3.1 مليارات دولار».

وأضاف سموه: «الصفقة تعكس الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التي نُرحب بها في دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية».

وأشار سموه إلى أن الاستثمار في إعداد بيئة تشريعية مرنة تراعي مصالح شركائنا، وإرساء أفضل البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، والانفتاح على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، تتجسّد ثمارها في نجاحات متميزة تؤكد قوة مسيرتنا نحو المستقبل.

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محمد بن راشد: العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول