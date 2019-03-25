شرطة دبي تضبط 191 مركبة ارتكبت مخالفات بقيمة 14 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ، عن أبرز الجهود المبذولة العام الماضي للتصدي للسائقين المتهورين، والمعاكسين، وعشاق الضجيج وتزويد المركبات، ومنعدمي الضمير ممن يقومون بالدهس والهروب، مؤكداً حجز 76 مركبة عن بلاغ القيادة بطيش وتهور يعرض حياة السائق والآخرين للخطر، وحجز 38 مركبة عن بلاغ قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، في حين بلغ إجمالي المعاكسين الذين تم ضبطهم خلال عام 2018 نحو 19 شخصاً، بينما حرر مُرتب «تحريات شرطة دبي» بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، 11682 مخالفة مرورية تراوحت بين تعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم التزام بخط السير، وعدم ربط حزام الأمان، والانحراف المفاجئ، وتغيير لون المركبة دون تصريح.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: نجاح الإمارة المتواصل في مختلف الميادين، يضاعف التحديات، ويزيد إصرار القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز قدراتنا للتعامل بكفاءة وفاعلية ومهنية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في القبض على المجرمين والمطلوبين ومخالفي القانون.

بلاغات وإيرادات

وتابع: بلغ عدد المركبات المضبوطة العام الماضي 1126 مركبة، منها 191 مركبة عليها تراكم مخالفات بقيمة تجاوزت 14 مليون درهم، أما إجمالي عدد بلاغات الدهس والهروب خلال عام 2018 فقد بلغت 39 بلاغاً، بمعدل 8 بلاغات وفاة، و5 بلاغات إصابات بليغة، و9 بلاغات إصابات متوسطة، و17 بلاغ إصابات بسيطة، وهنا بلا بد من الإشارة إلى أن بلاغات الدهس والهروب تعد الأصعب والأكثر تحدياً، لاسيما في ظل عدم وجود علاقة بين الجاني والضحية.

المعاكسون

وحول المعاكسين، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أنه تم القبض على 19 شخص معاكس العام الماضي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها «تحريات شرطة دبي» لحماية أفراد المجتمع من المضايقات التي قد يتعرضون لها في الأماكن العامة، ومؤكداً أن المعاكسات سلوكاً لا مسؤول يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وقال: تم ضبط 11 معاكساً في شارع جميرا، و5 معاكسين في شارع الممزر، ومعاكسين (2) في شارع الخوانيج، ومعاكس (1) في شارع المركز التجاري.

وتحدث مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن إيرادات خدمة تغيير لون مركبة في عام 2018، مشيراً إلى تجاوزها 12 مليون درهم، بإجمالي عدد طلبات 10727 طلباً، تنقسم إلى 3632 طلب إلكترونياً، و7095 طلباً يدوياً.

قصص

وبسؤال العقيد عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن الجهود المبذولة في الحد من إقبال فئة الشباب على تزويد مركباتهم، فقد أكد أن التوعية مستمرة ومتواصلة على مدار العام، وقد نجحت الإدارة في نشر رسائل توعوية مهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة دبي، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية، إلا أن هناك حالات قليلة تتجسد في تساهل بعض أولياء أمور بالسماح لأبنائهم المراهقين بالقيادة دون رخصة قيادة، وتزويد مركباتهم، وقال: تهاون بعض الآباء في ممارسة دورهم الرقابي والإرشادي والتوعوي، إضافة إلى تمويل أبنائهم لممارسة هواية تزويد المركبات، قد يشجع الأبناء على تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.