محمد بن راشد: المعلمون صُناع التغيير

المصدر: دبي - رحاب حلاوة ومحمد محسن ووام

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعلم بيتر تابيشي، من كينيا، الفائز بجائزة مؤسسة فاركي في دورتها الخامسة البالغة مليون دولار أميركي لأفضل معلم في العالم.

وأكد سموه على «تويتر»: «أن تقدير المعلمين هو تقدير لرواد النهضة وصناع التغيير الحقيقي».

حمدان بن محمد مكرماً بيتر تابيشي الفائز بجائزة أفضل معلم في العالم | تصوير: خليفة اليوسف

وقد كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المعلم بيتر تابيشي، الفائز بجائزة مؤسسة فاركي لأفضل معلم في العالم.

وهنّأ سمو ولي عهد دبي الفائز بالجائزة، وتمنى له التوفيق في خدمة التعليم في بلاده.

وأعرب سموه عن سعادته بتكريم أفضل معلم في العالم، مشيداً بالمبادرات الإنسانية والتعليمية التي تطلقها مؤسسة فاركي التي تشجع وتدعم التعليم وأهله في أنحاء العالم، خاصة في الدول الفقيرة التي يُحرم أطفالها من حقهم في التعليم الأساسي.

من جهة ثانية زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة أحمد ربيع الذي يرقد في مستشفى راشد للعلاج، إثر إصابته، ووجّه سموه الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية بضرورة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالدولة.

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