محمد بن راشد يوجّه بتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب

المصدر: دبي - محمد محسن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة أحمد ربيع الذي يرقد في مستشفى راشد للعلاج، واطمأن على حالته الصحية من الجهاز الطبي بالمستشفى.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهيئة العامة للرياضة وكل الجهات المعنية بضرورة تأكيد تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالدولة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بعد اصطدامه بعمود الإنارة خلال مباراة ودية جمعت الجزيرة والإمارات ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري.

من ناحية اخرى ثمّن حمد حر السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للاعب في المستشفى ، وقال : «دائماً ما يفاجئنا سموه بالمبادرات الخلاقة، وهذه الزيارة رفعت معنويات أسرة اللاعب. وويرفع نادي الجزيرة آسمى آيات الامتنان والعرفان إلى سموه، وهذا الأمر ليس بجديد على سموه، حيث إنه متابع لأولاده من أبناء الوطن ويساندهم دائما».

وأعرب والد اللاعب عن خالص شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي خصص جزءاً من وقته لزيارة اللاعب والإطمئنان عليه، مؤكداٌ أن الزيارة جاءت في وقتها ورفع معنويات الأسرة.