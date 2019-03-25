خليفة ينشئ هيئة للزراعة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أيضاً قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وبتوجيهات من ولي عهد أبوظبي، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، منصة «HUB71» لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بـ520 مليون درهم، وصندوقاً استثمارياً بـ535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن المنصة نفسها.

إلى ذلك، تلقى رئيس الدولة رسالة خطية من إدغار شاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ خليفة يصدر قانوناً بإنشاء «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»