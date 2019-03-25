خليفة يصدر قانوناً بإنشاء «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي.

وبموجب هذا القانون، تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي، وكافة المراكز التابعة لهما، كمركز الأمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولهم وموجوداتهم وحقوقهم والتزاماتهم وموظفيهم، وتعتبر الخلف القانوني لهم.

ونص القانون على أن تكون الهيئة، السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في الإمارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي، وتحقيق الأمن الغذائي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وكيل دائرة النقل، ومبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بالإنابة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل اسم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة. ونص القانون على أن يستبدل اسم «مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة» باسم «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» أينما ورد في قانون إنشاء المؤسسة رقم 2 لسنة 2004 وأي تشريع آخر.