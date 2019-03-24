محمد بن زايد ومستشار النمسا: يجمعنا التسامح وشراكة الاستدامة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات حريصة دوماً على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة، بما يسهم في الدفع قدماً بتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتطورة، وتوثيق التعاون والاستثمارات المشتركة، لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

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