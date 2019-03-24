حامد بن زايد يبحث التعاون مع مستشار النمسا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في أبوظبي سيباستيان كورتز المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا.

جرى - خلال اللقاء - بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ضوء ما يربطهما من علاقات صداقة متميزة وحرص مشترك على تعزيزها وتنويعها.

واستعرض الجانبان أبرز مجالات الشراكات القائمة بين المؤسسات والهيئات الاستثمارية وآفاق توسيع التعاون ليشمل شراكات جديدة تخدم تطلعات وطموحات قيادتي البلدين نحو تنويع وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.