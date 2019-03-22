محمد بن زايد: رسالة الإمارات الإنسانية لدعم أصحاب الهمم وصلت إلى العالم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بزيارة رئيس سيراليون إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

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