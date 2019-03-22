محمد بن زايد: تحية لأمهات شهدائنا الأبطال وصانعات الآمال

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية تقدير واعتزاز إلى أمهاتنا، أمهات شهدائنا الأبطال، ومربيات الأجيال، وأمهات أبنائنا أصحاب الهمم، والعاملات في ساحات الإبداع، وصانعات الآمال، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهن ويبقيهن ذخراً للوطن.

وقال سموه في تدوينة على موقع «تويتر» : «في يوم الأم، نوجه تحية تقدير واعتزاز إلى أمهاتنا، أمهات شهدائنا الأبطال، ومربيات الأجيال، وأمهات أبنائنا أصحاب الهمم، والعاملات في ساحات الإبداع، وصانعات الآمال، شريكات بناء مسيرة الوطن، رموز العطاء والوفاء والتضحية، نسأل الله عز وجل أن يحفظهن ويبقيهن ذخراً للوطن».