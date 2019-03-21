3 آلاف مواطن في طيران الإمارات

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد ناصر بن خرباش نائب رئيس أول إقليمي لتطوير الموارد البشرية في طيران الإمارات أن الشركة تضم 3 آلاف مواطن في مختلف القطاعات من خريجي الثانوية العامة والجامعات والذين حصلوا على برامج تدريبية متخصصة في عدة قطاعات، منوهاً إلى أن العنصر النسائي يمثل 50% من إجمالي العاملين في طيران الإمارات منهن العاملات كطيار ومساعد طيار وهندسة الطيارات وبعض التخصصات الفنية الصعبة التي اخترقتها المرأة الإماراتية سابقاً.

وقال خرباش لـ«البيان» على هامش معرض الإمارات للوظائف: إن طيران الإمارات تطرح ما يقارب من 150 وظيفة في المعرض ومستمرة طوال العام، منوهاً إلى أن الاستقرار الوظيفي يقاس بنسبة الاستقالات والتي سجلت نسبة متدنية وتعود إلى إيجاد فرص عمل أفضل بعد تلقي التدريب والخبرة من طيران الإمارات والتي تمنح موظفيها سمعة طيبة، مؤكداً أن صفر % الواسطة في التعيين والمؤهلات تتحكم في اختيار الشخص المناسب.

وأشار خرباش إلى أن اللغة الإنجليزية إحدى التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل خاصة وأن كافة الممارسة في الشركة تعتمد على اللغة الإنجليزية بشكل كبير، وتقوم الشركة بتأهيل الملتحقين الجدد بدورات اللغة الإنجليزية، وأنه فيما يتعلق بالخبرة يتم التغلب عليها عبر البرامج والدورات، منوهاً إلى أن الرواتب تبدأ من 10 آلاف درهم للمواطنين وترتفع حسب الوظائف المتاحة.

وأفاد خرباش بأن سمعة طيران الإمارات والحوافز التي تقدمها لموظفيها من البدلات والتذاكر والتخفيضات والحوافز المادية والمعنوية جعلها جهة مفضلة لمئات الشباب من المواطنين.

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