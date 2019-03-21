45 دائرة تخصص 200 وظيفة للمواطنين الخريجين

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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شهدت منصة حكومة دبي، في معرض الإمارات للوظائف والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في اليوم الثاني للمعرض زيارة لعدد من مديري العموم، وتوقيع عقود عمل، واتفاقيات، والعديد من الفعاليات والأنشطة البارزة، والمحاضرات والحلقات النقاشية، فيما ارتفع عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي ليصل إلى 614 شاغراً، إذ عرضت 45 دائرة من دوائر حكومة دبي المسجلة في البوابة، المزيد من الشواغر المتوفرة لديها، وتم تخصيص 200 وظيفة منها للخريجين الجدد من المواطنين، بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، كما تم تخصيص 189 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

والتقى عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع كل من المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وأحمد محجوب مصبح مدير عام جمارك دبي وتبادل معهما الحديث على سبل تعزيز مكانة الموارد البشرية الحكومية، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الدائرة لاستشراف مستقبل الموارد البشرية وتأهيل موظفي دوائر حكومة دبي للتعامل مع نتائج الثورة الصناعية الرابعة، كما التقى مع وفد من طلاب مدرسة حماية التابعة لشرطة دبي، الذين زاروا منصة وظائف دبي، وحثهم على تلقي العلوم النافعة، وتعزيز مهاراتهم لأنهم سيكونون قادة المستقبل.

مذكرتا تفاهم

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بشأن وضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض الإمارات للوظائف 2019 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي بدبي.

ووقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في جناح الدائرة بمنصة حكومة دبي في المعرض.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على التعاون المثمر مع الجهات الحكومية، وتسخير إمكاناتها كافة لتعزيز مكانة الموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريبها وتأهيلها التأهيل المناسب لقيادة العمل الحكومي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مع دخول الثورة الصناعية الرابعة.

تعاون

من جانبه أكد جمال بن حويرب، حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي بهدف تكامل الجهود وتأهيل الكوادر البشرية الإماراتية، بما يتلاءم مع استراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان وتدريبه وتطويره في جميع الجوانب، ليكون عضواً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.

كما وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ووقع المذكرة عائشة المحياس مدير إدارة القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والاستثمارات لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في جناح الدائرة بمنصة حكومة دبي في المعرض.

وقال أحمد خليفة الفلاسي: «نحرص على التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات المعنية لتعزيز استراتيجية توطين القطاع السياحي في دبي من خلال تأهيل كفاءات وطنية شابة وصقل مواهبهم وإعدادهم للعمل في مختلف المهن التي يوفرها هذا القطاع الحيوي والمهم، إذ تولي دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هذا الجانب أولوية كبيرة، خاصة أن رؤية دبي السياحية تركز على زيادة عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في السياحة».

حلقة نقاشية

ونظم مجلس الشباب في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حلقة نقاشية بمشاركة مجالس الشباب في دوائر حكومة دبي حول منصة وظائف دبي والمزايا التي توفرها المنصة للباحثين عن عمل، وللدوائر الحكومية إذ توفر المنصة فرصة لها لاستقطاب الكفاءات.

وقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أمس محاضرة بعنوان لماذا الذكاء الاصطناعي، قدمها البرفيسور عبدالله الزرعوني، بروفيسور في الهندسة الكهربائية في جامعة روشستر، أكد فيها أن دولة الإمارات سبقت الكثير من دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

مبادرة ابتكر

كما شهدت منصة حكومة دبي إطلاق محاكم دبي لمبادرتها المميزة مسابقة ابتكر مع الموارد البشرية، والتي تهدف لتعزيز ثقافة الابتكار في الموارد البشرية وهي موجهة لطلاب الجامعات والكليات الذين مازالوا على مقاعد الدراسة.

ولليوم الثاني على التوالي يشهد مركز تقييم الكفاءات الذي وفرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن عمل، الذين حرصوا على التعرف على قدراتهم، والوظائف التي تناسب مهاراتهم، حيث تم تقييم قدرات 150 شاباً ليصل عدد المواطنين الذين تم إجراء التقييم لهم خلال يومين إلى 294 مواطناً.

فرص

وأكد عدد من المواطنين الذين زاروا معرض الإمارات للوظائف أن المعرض فرصة ذهبية عبر مئات الوظائف المعروضة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأفاد المواطنون الشباب من الجنسين أن وجود خيارات متنوعة في مكان واحد والحصول على معلومات كافية عن طبيعة الوظيفة والرواتب ومواعيد العمل في أي من القطاعين يمنحهم فرصة التقدم لأكثر من وظيفة في نفس المكان، وأن بعضهم حصل على عروض من أكثر من جهة ويبقى القرار في اختيار الأفضل، كذلك إتاحة الدوام الجزئي في بعض المؤسسات يساهم في استقطاب طلبة الجامعات واكتساب خبرات عملية إلى جانب الدراسة.

وقال المواطن الشاب حمد راشد سالم السويدي طالب بالسنة الأولى بكلية التقنية: «جئت إلى المعرض للبحث عن عمل بدوام جزئي في أي قطاع»، منوهاً أنه سيقوم بجولة على الشركات التي تقدم فرصاً للدوام الجزئي كذلك التي تقدم برامج ودورات تدريبية للمواطنين، مؤكداً أن المعرض فرصة جيدة للتعرف على سوق العمل والوظائف المطلوبة.

ولفت المواطن محمد سعيد العوضي الذي يعمل في مركز الإمارات للصرافة أنه قصد المعرض للبحث عن وظيفة أفضل بعد اكتسابه خبرة في المجال الذي يعمل به.

3 آلاف مواطن في طيران الإمارات

أكد ناصر بن خرباش نائب رئيس أول إقليمي لتطوير الموارد البشرية في طيران الإمارات أن الشركة تضم 3 آلاف مواطن في مختلف القطاعات من خريجي الثانوية العامة والجامعات والذين حصلوا على برامج تدريبية متخصصة في عدة قطاعات، منوهاً إلى أن العنصر النسائي يمثل 50% من إجمالي العاملين في طيران الإمارات منهن العاملات كطيار ومساعد طيار وهندسة الطيارات وبعض التخصصات الفنية الصعبة التي اخترقتها المرأة الإماراتية سابقاً.

وقال خرباش لـ«البيان» على هامش معرض الإمارات للوظائف: إن طيران الإمارات تطرح ما يقارب من 150 وظيفة في المعرض ومستمرة طوال العام، منوهاً إلى أن الاستقرار الوظيفي يقاس بنسبة الاستقالات والتي سجلت نسبة متدنية وتعود إلى إيجاد فرص عمل أفضل بعد تلقي التدريب والخبرة من طيران الإمارات والتي تمنح موظفيها سمعة طيبة، مؤكداً أن صفر % الواسطة في التعيين والمؤهلات تتحكم في اختيار الشخص المناسب.

وأشار خرباش إلى أن اللغة الإنجليزية إحدى التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل خاصة وأن كافة الممارسة في الشركة تعتمد على اللغة الإنجليزية بشكل كبير، وتقوم الشركة بتأهيل الملتحقين الجدد بدورات اللغة الإنجليزية، وأنه فيما يتعلق بالخبرة يتم التغلب عليها عبر البرامج والدورات، منوهاً إلى أن الرواتب تبدأ من 10 آلاف درهم للمواطنين وترتفع حسب الوظائف المتاحة.

وأفاد خرباش بأن سمعة طيران الإمارات والحوافز التي تقدمها لموظفيها من البدلات والتذاكر والتخفيضات والحوافز المادية والمعنوية جعلها جهة مفضلة لمئات الشباب من المواطنين.