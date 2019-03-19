محمد بن راشد يعلن عن تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي، كما شهد أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية.

وقال سموه إن أول مشاريع المجموعة سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من دولة الإمارات.

وقال سموه: "شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي.. أسمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء العرب “813"، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون..البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة..منطقتنا منطقة حضارة..وشبابنا بناة حضارات..لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ".