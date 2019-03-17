انخفاض في درجات الحرارة غداً وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائما صباحاً خاصة شمالاً وشرقاً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، يصبح مغبرا إلى غائم جزئياً بوجه عام. ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.حركة الرياح شمالية غربية / 25 - 40 كم/ ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة خاصة على البحر.والخليج العربي: شديد الإضطراب إلى مضطرب

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 00:55 ، أما الجزر الأول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:25 .

بحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:23 والمد الثاني عند الساعة 07:56 الجزر الأول عند الساعة 13:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:20 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 75 30

دبي 25 17 70 30

الشارقة 21 17 75 50

عجمان 22 18 85 50

أم القيوين 21 17 75 50

رأس الخيمة 20 16 85 45

الفجيرة 27 18 85 65

العين 26 17 75 25

ليوا 28 18 70 30

الرويس 29 19 70 30

السلع 27 17 70 30

دلما 26 18 90 45

طنب الكبرى 26 18 90 45

طنب الصغرى 26 18 90 45

أبو موسى 26 18 90 45