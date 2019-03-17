100 % تحوّل رقمي بحلول ديسمبر 2021 في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم دبي تحقيق تحوّل إلكتروني بنسبة 100% بحلول ديسمبر 2021 من خلال تطبيق استراتيجية «عمل بلا معاملات ورقية»، خاصة بعد تطبيق المرحلة الأولى من «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي نجحت فيها دبي الذكية وبالشراكة مع الجهات الحكومية الست المشاركة في المرحلة الأولى من إنجاز خفض استهلاك الورق بنسبة 57% من المعاملات الورقية خلال 2018، وذلك ترجمة لرؤية دبي لتحول حكومتها إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق.

وكشفت دبي الذكية، أن مجموع الورق الذي استخدمته هذه الجهات الست خلال عام 2017 بلغ 64 مليون ورقة، وبتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية خلال عام 2018 تم خفض الاستهلاك بنسبة 57%، ليتم الاستغناء عن 37 مليون ورقة كانت تستخدم في هذه الجهات.

وبلغ الاستغناء عن المعاملات الورقية في الجهات كالتالي: 60% في هيئة كهرباء ومياه دبي، و60% في دائرة السياحة والتسويق التجاري، و58% في اقتصادية دبي، و57% في شرطة دبي، و55% في هيئة الطرق والمواصلات، و53% في دائرة الأراضي والأملاك.

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