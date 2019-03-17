محمد بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع زيمبابوي

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة، وخاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في أبوظبي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة بتطوير علاقاتها مع زيمبابوي وتوسيعها في مختلف المجالات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تطوير علاقاتها مع زيمبابوي