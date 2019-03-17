محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تطوير علاقاتها مع زيمبابوي

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد أمس في أبوظبي أوجه التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في المجالات كافة خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة وتطلعات البلدين إلى مزيد من التقدم والتنمية.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي عناية خاصة بتطوير علاقاتها مع جمهورية زيمبابوي وتوسيعها في مختلف المجالات لما يعود بالخير والمنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس زيمبابوي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات تعاونها مع دولة الإمارات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب الاستثمارية والتجارية والتنموية، مثمناً المبادرات الإنسانية والجهود الخيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات في العالم.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء لرئيس زيمبابوي والوفد المرافق له.

وصول

وكان رئيس جمهورية زيمبابوي الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة عمل للدولة، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في الاستقبال معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويرافق الرئيس الزيمبابوي وفد يضم الفريق سيبوسيسوز وزير الخارجية والتجارة الدولية، وميثولي نيكوبا وزير المالية وتطوير الاقتصاد، ووينستون شيتاندو وزير التعدين وتنمية المناجم، واللواء فيليب فاليريو سيباندا قائد قوات الدفاع.