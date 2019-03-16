توقع استمرار أمطار الخير ليومين

متابعة – قسم المحليات

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق الدولة، أمس، واستمر الطقس غائماً مع سقوط زخات غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة، وكانت رعدية أحياناً، خاصة شمالاً، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً وممطراً خلال اليومين المقبلين، فيما أكدت مختلف الجهات المعنية جهوزيتها للتعامل مع البلاغات الطارئة جراء هطول الأمطار، وتوفير الآليات اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمّعة.

وسجلت الحرارة في قمة جبل جيس معدل 8 درجات، حيث استقبلت القمة الأعلى في الدولة أعداداً كبيرة من العائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية، كما اجتذبت الأجواء الباردة والماطرة عشاق البر في العديد من المناطق.

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ـــ هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة