«البيان» تعزّز المحتوى الإعلامي في خدمة العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

ضمن مواكبتها وحرصها الدائم على العمل الإنساني وشؤونه، وقّعت صحيفة «البيان»، أمس، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني، وحرصها الدائم على التواصل فيما يخص أعمال وأهداف المنظمة، وكذا الترابط الذي يجمع بين الصحيفة والمنظمة في الاهتمام بالإنسان.

جاء ذلك خلال استـقبال منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول في الصحيفة، بحضور رياض مقدادي، رئيس التحرير التنفيذي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في مقر صحيفة «البيان».

وأبدى السحيباني اعتزازه برقي لغة الخطاب الإعلامي والصورة الإنسانية التي أسهمت الصحيفة في إضفائها على الساحة الإنسانية من خلال ما تميزت به من كوادر إعلامية احترافية، مؤكداً أن «البيان» تقود الحراك المهني في مجال الإعلام.

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