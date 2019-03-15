«البيان» تعزّز المحتوى الإعلامي في خدمة العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

وقّعت صحيفة «البيان» مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تتناول خدمة الإنسانية من خلال حضور الصحيفة القوي في مجال الإعلام الإنساني بشكل عام، وحرصها الدائم على التواصل فيما يخص أعمال وأهداف المنظمة، وكذا الترابط الذي يجمع بين الصحيفة والمنظمة في الاهتمام بالإنسان الذي يعد ركيزة تنشدها الجهتان سوياً في الإمارات بلد الخير والتسامح وفي ظل الحضور الإغاثي والأعمال الإنسانية التي تقدمها الجمعيات الوطنية العربية على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول في الصحيفة، بحضور رياض مقدادي رئيس التحرير التنفيذي، وآمنة البنا مدير تحرير الإعلام الرقمي، للدكتور صالح بن حمد السحيباني الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والوفد المرافق أمس لصحيفة «البيان».

وأبدى السحيباني اعتزازه برقي لغة الخطاب الإعلامي والصورة الإنسانية التي أسهمت الصحيفة في إضفائها على الساحة الإنسانية من خلال ما تميزت به من كوادر إعلامية احترافية.

وأكد الدكتور صالح بن حمد السحيباني أن «البيان» تقود الحراك المهني في مجال الإعلام الإنساني، وتسخّر منصاتها الرقمية لخدمة الإنسانية أينما وجدت.

مضيفاً أن جهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، أسهمت في تعزيز مبادرات الجمعية إحدى مكونات المنظمة الفاعلة نحو تنفيذ العديد من المبادرات التي تلامس الشأن الإنساني على مستوى الصعيد الإغاثي والإنساني.

اهتمام

وعبّر السحيباني عن سعادته باهتمام الصحيفة بالمجال الإنساني وتطلعاتها المستقبلية نحو الدفع بعجلة الإعلام الإنساني في المنطقة، خاصة أن الهيئة العامة للمنظمة دعت إلى فتح باب الشراكات التعاونية لخدمة الإنسانية، وتوسيع دائرة التشبيك والتعاون والريادة في العمل الإنساني، لا سيما مع تزايد الأزمات الإنسانية وتعددها وطول أمد بعضها، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهود والعلاقات بما يخدم الجمعيات الوطنية العربية بشكل عام.

وحملت تفاصيل هذه الزيارة اطلاع الصحيفة على جهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في نطاق العمل الإنساني داخل المنظومة الإنسانية العربية، إضافة إلى الاطلاع على تفاصيل مشاركة المنظمة وتمثيلها لجمعياتها الوطنية في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» الذي استضافته دبي أخيراً.

رسالة

من جانبها قالت منى بوسمرة: إن صحيفة «البيان» مؤسسة وطنية رائدة، تحرص دائماً على الاهتمام بالشأن الإنساني وكل ما يتعلق به، وتواكب جميع الأعمال الإنسانية، وتسلط الضوء عليها من خلال رسالة إعلامية تتميز بالمهنية والحيادية.

وأضافت: تُعنى الصحيفة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في نشر وتعزيز ثقافة هذا النوع من الإعلام المعني بنشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني، وإيصال رسالة الإمارات في مجال التسامح والأخوة إلى الإنسانية جمعاء، بما يتسق مع نهج الدولة في السلام والتسامح الذي أرساه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في شعبه، وتواصل قيادتنا الرشيدة السير على هذا النهج الذي رسخ دولة الإمارات واجهة عالمية للسلام والتسامح والعمل الإنساني.

وأوضحت أن التعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يأتي في إطار ترسيخ هذا النهج، واستمرار دور الصحيفة في تعزيز رسالتها الإنسانية للقرّاء.

وتعدّ هذه الاتفاقية الثانية التي توقّعها «البيان» لتشجيع جهود العمل الإنساني بعد توقيعها في الـ 7 من نوفمبر الماضي اتفاقية مع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، بهدف تعزيز الشراكة الإعلامية وإظهار الحقائق وإبراز الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن، خاصة فيما يتعلق بتخليص اليمنيين من شبح ألغام الموت التي زرعها الحوثي في كل أرجاء اليمن.