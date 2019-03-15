مواطن يهب إنتاج مزارعه لليتامى

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

يهب المواطن الإماراتي جمعة المرر أغلب إنتاج مزارعه وقْفاً لليتامى منذ سنوات طويلة، مؤكداً لـ«البيان» أنها مساهمة مجتمعية لكفالة ألف يتيم في الشهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

ولا يكفّ المرر، الذي يمتلك 4 مزارع في مناطق متفرقة من الدولة، عن البحث وتجربة أنواع مختلفة من الزراعات، ففي عام 1979 تمكن بنجاح من زرع السواك، كما تمكن أخيراً من زراعة نبات الأزولا على مساحة 3200 متر مربع، في المنطقة الشرقية، وبمواصفات عالية.

ويحرص المرر على الاطلاع والبحث في المجال الزراعي، إلى جانب اهتمامه بمزارعه التي تحتوي على 1200 نخلة وتنتج أنواعاً مختلفة من الخضراوات، إضافة إلى زراعات أخرى.

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