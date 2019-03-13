تعيين 13 وكيل نيابة عامة مواطناً

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة من أبناء الدولة.

وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية صباح أمس أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ورحب معاليه بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير في سبيل تعزيز سيادة القانون والعدالة الناجزة واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.

اقرأ أيضاً:

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين 13 وكيل نيابة عامة