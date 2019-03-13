رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين 13 وكيل نيابة عامة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة.

وأدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية، صباح أمس، أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي.

ورحب البادي خلال لقائه الوكلاء الجدد بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلى منظومة العدل، مؤكداً أن صروح السلطة القضائية تأمل منهم الكثير في سبيل تعزيز سيادة القانون والعدالة الناجزة، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.

وقال معاليه: «إن الدولة تضع ثقتها في أبنائها المخلصين باعتبارهم أصحاب مهنة سامية يحملون مسؤوليات كبيرة وأمانة أكبر لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة وأنتم أهل بتلك الثقة».

ووكلاء النيابة العامة هم: ناصر محمد ناصر محمد الخاطري، علي سعيد علي البحار الشحي، حميد خميس سعيد خميس السعدي، وليد محمد أحمد قاسم الكندي، أحمد عبد الله أحمد بن جكه المنصوري، عبد العزيز عبد الله سعيد عبد الله النقبي، عبد الرحمن داود إبراهيم أبو الشوارب العوضي، عبد الله محمد عبد الله عبد الرحمن آل علي، عبد العزيز محمد عبد الله دلك الشحي، عبد الله حمد عبيد تريم الشامسي، سالم سهيل سالم ركاض العامري، عبد الله أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، وعبد العزيز بن أحمد بن راشد النعيمي.