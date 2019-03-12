محمد بن راشد: الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ

المصدر: دبي ـ البيان

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان «يومْ عظيمْ»، محملة بمعاني الفخر والعز، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة يوم ميلاد سموه، الذي يصادف 11 مارس، وهو يوم عز فيه الوطن بما قدمه سموه من أعمال عظيمة وتاريخية حققت الأمن والسعادة لأبناء الوطن.

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القصيدة التي نشرها على حسابه في إنستغرام، هذا اليوم باليوم العظيم لولادة شريف من شريف وكريم هو المغفور له الشيخ زايد، الذي ورث عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صفات الحكمة والقيادة. وفي كلمات طرزها بجزالة الألفاظ ومعاني الفخر يقول سموه في القصيدة:

الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ

والشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ

إنتهْ جنبتهْ الخطَرْ وأمسىَ سِليمْ

وعاشْ في خيرْ وسعادهْ وإبتسامْ

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، صورة على «تويتر» تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودون سموه عليها: «يوم ميلاد الفخر».



اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد لمحمد بن زايد: الشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ

حمدان بن محمد: يوم ميلاد الفخر