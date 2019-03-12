محمد بن راشد لمحمد بن زايد: الشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ

المصدر: دبي - البيان

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بيوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عبر رائعة شعرية جديدة فياضة بذهب المعاني وعذب القوافي، نشرها سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، تحت عنوان «يوم عظيم».

حيث بيّن سموه فيها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عنوان للفخر وسليل للمجد، ومن يؤكد كل يوم، بأفعاله وأقواله، أنه كريم شريف من نسل كرام وشرفاء، وهذا ليس بغريب عليه، كما يشير «فارس العرب» في قصيدته، إذ إن «بوخالد» تربى في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيّب الله ثراه، عنوان الكرم والتميز.

والذي آمن منذ البدايات بقدرات وحكمة وحنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يؤكد في كل محطة ومع كل موقف أنه أهل للقيادة ورجل التميز والأمين على نهج زايد، الوالد القائد، رحمه الله، ومن يشابهه في حنكته وذكائه وحكمته.

تحفل قصيدة «يوم عظيم» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجواهر الشعر وبديع صوره وأبهى بيانه، إذ يثري سموه أبياتها السبعة بمفردات تنبض بالقيم الوطنية وتزدان بدلالات المجد والفخر والاعتزاز بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وذلك في مناسبة يوم ميلاد هذا القائد والفارس الذي يبرهن ويثبت على الدوام أنه الأمين المخلص لوطنه ولأبناء شعبه، دائماً وأبداً، وأنه المشغول بتمكين وتدعيم ركائز قوة دولة الإمارات العربية المتحدة ورفعتها وتفوقها ومنعتها.

كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذه الرائعة الشعرية الجديدة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رمز عزة الوطن وزعيم جدير بمكانته العالية وبما يحظى به من حب وتقدير من أبناء شعبه الذين يؤمنون بأنه خير من يقودهم للرقي والصدارة، لافتاً سموه إلى أنه أجدر محصن وخير حام لأمن دار زايد ولسلامتها وطمأنينتها.. والحريص كل الحرص على جعل الخير والمحبة والسعادة راسخة ووافرة فيها.

ويختم سموه رائعته الشعرية داعياً الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأن يبقى سموه يحتفل وينعم بالخير والهناء والسلام على الدوام، على مر السنوات وفي كل الأوقات.