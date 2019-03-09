الأرصاد : تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة

المصدر: وام

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا بسبب الغبار والأتربة المثارة على مناطق متفرقة من الدولة بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وذلك من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

